“O Jardim de Crivelli” de Paula Rego exposto em Londres

O mural de 10 metros de largura, criado entre 1990 e 1991, entretanto libertado da área de restauração, vai ser reunido também pela primeira vez com o retábulo "La Madonna della Rondine”, elaborado no século XV por Carlo Crivelli, que inspirou a pintora portuguesa.Na exposição, aberta até 29 de outubro, vão estar ainda quatro esboços iniciais e oito desenhos a carvão de pessoas que serviram de modelos, nomeadamente amigas e familiares da pintora, e funcionárias do museu.O mural foi encomendado para uma parede do restaurante da ala moderna do museu inaugurada em 1991, durante uma residência artística de Paula Rego na National Gallery, para produzir novas obras de arte inspiradas na coleção.Elementos associados à programação da mostra, que acompanharam a artista durante o processo de criação, desafiaram o museu a manter a obra em exposição permanente.