O lado terrível da língua inglesa como única via na divulgação de autores - Benjamin Moser

Lusa15 Mar, 2018, 23:24 | Cultura

"Pelo inglês, uma escritora de língua portuguesa pode chegar à Turquia, à Suécia e à Coreia. Quem não chega ao inglês, pode ser o melhor escritor, mas não vai além do seu país", disse o investigador, biógrafo da escritora brasileira Clarice Lispector, que a traduziu para inglês, para a divulgar a sua obra, pela qual tem - como confessou - a maior paixão.

"Foi um pouco a minha maldade: queria trazê-la para o inglês, para depois se poder espalhar pelo mundo" a sua obra, disse Benjamin Moser. "No Brasil dão mais valor a uma escritora brasileira no New York Times do que no Folha de São Paulo".

Clarice Lispector é "um monumento" e a sua escrita digna de ser levada a todo o mundo, mas está escrita em português, e é a língua inglesa que tem o lado terrível de ser praticamente a única via de difundir internacionalmente autores de outros idiomas.

Por isso, Benjamin Moser está determinado a traduzir toda a obra de Clarice Lispector para inglês, tendo recentemente traduzido "O lustre".

"Tenho pena que a estrutura editorial dependa tanto do inglês, mas desde que a traduzi para inglês, ela foi para a primeira página do New York Times, e hoje conseguiria desenhar um gráfico ascendente dos países em que, a partir daí, tem vindo a ser publicada", conta Moser com satisfação, acrescentando ainda que, a partir de Lispector traduzida para inglês, muitos outros brasileiros foram entretanto traduzidos.

Quase no final da conversa, Benjamim Moser confessou outro sonho que tem, que é também "um desafio".

"Há, no Leblon [no Rio de Janeiro], uma estátua de Clarice Lispector sentada com o cão, e as pessoas vão sentar-se junto dela, levam flores, conversam com ela, confessam-se a ela. O meu sonho era colocá-la ao lado da estátua de Fernando Pessoa. Esses dois gigantes da literatura portuguesa juntos".

Para Benjamin Moser, que respondia a uma questão de uma rapariga do público, "entender Lispector não tem nada a ver com formação ou com inteligência, é uma coisa de sentimento e corpo". "Posso apaixonar-me por uma pessoa e os outros não e não dá para explicar porque a amo. A solução é ler e ver o que acontece".

Benjamin Moser nasceu em Houston, Texas, em 1976, estudou na Universidade de Brown, nos Estados Unidos, que acolhe o histórico Departamento de Estudos Portugueses, e na Universidade de Utrecht, na Holanda, onde fez o doutoramento.

Estreou-se na edição com a biografia de Clarice Lispector - "Porquê este mundo: uma biografia de Clarice Lispector" -, que antecedeu a obra de 2016 "Autoimperialismo: Três ensaios sobre o Brasil".

Moser é colunista do jornal The New York Times e tem em conclusão a "biografia autorizada" da ensaísta norte-americana Susan Sontag.