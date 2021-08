O mês do piano

Principia esta sexta-feira em Coimbra o VI Econtro Mundial do Piano, que inclui concertos e aulas com grandes mestres deste instrumento. O encontro termina com o Prémio Internacional de Piano, na Figueira da Foz, a 8 de setembro, onde os três melhores jovens talentos vão ter a oportunidade de tocar com uma orquestra.