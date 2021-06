"O objetivo é vacinar toda a população o mais rapidamente possível"

O coordenador da task-force para a vacinação contra a Covid-19, o vice-almirante Henrique Gouveia e Melo, participou esta quarta-feira no Congresso Nacional da Ordem dos Médicos, onde foi homenageado e fez um balanço do processo de vacinação, revelando o que se segue.