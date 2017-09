O Outono começa em Serralves

RTP22 Set, 2017, 19:46 | Cultura

A celebração da chegada da estação das colheitas, quando as temperaturas ficam mais frias e as folhas escurecem para tons quentes faz com que a festa seja especial para as todas as famílias. A Festa do Outono de Serralves, conta com um cartaz repleto de espetáculos de música e dança, teatro e várias atividades para se fazer em família.



Depois de nove anos a celebrar o Outono e de 50 mil visitas em 2016, esta edição vai reavivar os saberes, as tradições e as práticas antigas do mundo rural. Durante este fim de semana – 23 e 24 de setembro – poderás ver animais de raça autóctones, tais como a Raça Marinhoa, o Burro de Miranda e o Cavalo Lusitano. Haverá atividades de sensibilização para a preservação para estas espécies autóctones portuguesas.



Haverá também workshops de transformação de fibras têxteis, passeios pela fauna e flora do parque de Serralves, visita as oficinas e jogos para todos. O objetivo deste evento é aproximar famílias ao Parque e dar a conhecer um pouco mais da cultura antiga portuguesa.



O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, estará presente na festa no sábado. As portas da Festa do Outono abrem às 10h00 e encerram às 19h00. A entrada é gratuita.