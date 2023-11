O poeta Alberto Janes foi homenageado no Panteão Nacional

Fotos: Arlinda Brandão - RTP

O compositor e autor de letras cantadas por Amália Rodrigues foi recordado no lançamento do livro "Ser Poeta no fundo até ao fim". Uma obra que chama a atenção para o legado de um dos mais relevantes poetas e compositores de fado, nascido em Reguengos de Monsaraz, nas quase duas décadas que decorreram desde a gravação do "Foi Deus" em 1952 e a sua morte em 1971.