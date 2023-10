O portuense Jorge Chaminé recebe prémio "Helena Vaz da Silva"

O Prémio Europeu Helena Vaz da Silva foi instituído em 2013 pelo Centro Nacional de Cultura, em colaboração com a associação Europa Nostra e o Clube Português de Imprensa, e conta com o apoio do Ministério da Cultura de Portugal, da Fundação Calouste Gulbenkian e do Turismo de Portugal.O júri do Prémio Europeu Helena Vaz da Silva, presidido pela presidente do CNC, Maria Calado, foi também composto pelo presidente do conselho de administração do Grupo Impresa e ex-primeiro-ministro, Francisco Pinto Balsemão, pelo belga Piet Jaspaert, vice-presidente da Europa Nostra, pelo português João David Nunes, vice-presidente do Clube Português de Imprensa, por Guilherme d'Oliveira Martins, ex-presidente do CNC e atual administrador da Fundação Calouste Gulbenkian, pela sérvia Irina Subotić, presidente da Europa Nostra, e pela norueguesa Marianne Ytterdal, do Conselho da Europa Nostra.