Partilhar o artigo O Teatro Experimental do Porto e vivências de três gerações portuguesas no D. Maria II Imprimir o artigo O Teatro Experimental do Porto e vivências de três gerações portuguesas no D. Maria II Enviar por email o artigo O Teatro Experimental do Porto e vivências de três gerações portuguesas no D. Maria II Aumentar a fonte do artigo O Teatro Experimental do Porto e vivências de três gerações portuguesas no D. Maria II Diminuir a fonte do artigo O Teatro Experimental do Porto e vivências de três gerações portuguesas no D. Maria II Ouvir o artigo O Teatro Experimental do Porto e vivências de três gerações portuguesas no D. Maria II

Tópicos:

D II, Estúdio Catarina, Gonçalo Amorim Catarina Barros Interpretada Bruno, Mota, Pina Coelho, Zola,