O teatro português ainda vive uma situação periférica, quando olhamos para o continente europeu

Nesta entrevista à Antena 1 o encenador considera que 45 anos de democracia, com sucessivos governos a "olharem para a cultura como um luxo acessório", criaram uma sociedade civil que trata a cultura e a criação artística «como aquela coisa para o feriado».Tiago Rodrigues revela ainda detalhes sobre "Catarina e a Beleza de Matar Fascistas", o novo texto e encenação, que parte da polémica sentença do juiz desembargador Neto de Moura, num caso de violência doméstica (em 2017). A estreia está agendada para Maio, num festival em Viena, na Áustria.O Prémio Pessoa, no valor de 60 mil euros, é uma iniciativa do semanário Expresso e da Caixa Geral de Depósitos. Visa "representar uma nova atitude, um novo gesto, no reconhecimento contemporâneo das intervenções culturais e científicas produzidas por portugueses".Tiago Rodrigues é o 33.º Prémio Pessoa e o segundo mais novo de sempre. Tem vindo a ser distinguido várias vezes, tanto nacional como internacionalmente - este ano já recebeu a Ordem das Artes e Letras da República Francesa, depois de em 2018 ter recebido o Prémio Europa de Teatro, entregue numa cerimónia em São Petersburgo, Rússia.Pode ver aqui na íntegra esta entrevista de Cláudia Almeida a Tiago Rodrigues: