Obra Completa de Vitorino Nemésio abre com poesia e vai ser apresentado em Lisboa

Lusa17 Nov, 2018, 11:11 | Cultura

O primeiro dos quatro livros de poesia do autor, que morreu há 40 anos, antecipa a revelação de inéditos e é apresentado no próximo dia 22, às 18:30, na Biblioteca Nacional de Portugal (BNP), em Lisboa, por Luiz Fagundes Duarte, responsável pela edição da obra, doutorado em Línguas e Literaturas Modernas e Linguística, pela Universidade Nova de Lisboa.

Numa nota editorial, Fagundes Duarte afirma que os três primeiros volumes de poesia de Vitorino Nemésio incluem os poemas publicados em vida pelo autor e, o quarto, "reúne a poesia inédita à data da morte de Nemésio, ou publicada postumamente".

O volume que abre a série dedicada integralmente a Nemésio reúne a poesia editada desde 1916 a 1940, e vai ser apresentado na BNP.

Fagundes Duarte afirma que o autor nascido na Praia da Vitória, na ilha açoriana da Terceira, que se tornou conhecido pelo programa televisivo "Se bem me lembro" (1970-1975), começou a escrever poesia aos 15 anos com "Canto matinal" e terminou aos 76, com "Caderno de Caligraphia", no qual "trabalhava quando faleceu".

Vitorino Nemésio, entre outras atividades e colaborações dispersas em várias revistas literárias e jornais, foi professor na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa e, como poeta, "por ele passam muitas das ideias estéticas que enformaram a poesia portuguesa do século XX, no seio da qual soube manter uma voz e uma postura muito próprias".

O catedrático da Universidade Nova de Lisboa, refere que Nemésio soube combinar, "de um modo seguro, mas subtil, a erudição do académico com a genuinidade da inspiração de matriz popular açoriana".

"Nele -- prossegue Fagundes Duarte -- encontramos desde ecos românticos (na poesia de juventude), bebidos sobretudo em Antero [de Quental] até à incursão, na maturidade, pelas linguagens e conceitos da filosofia e da ciência", com realce para a biologia molecular, novas tecnologias e viagens espaciais, nos últimos livros, "aos quais conferiu uma até então imprevisível dimensão poética".

Quanto a este primeiro volume, agora editado, divide-se em duas partes, de 1916 a 1930, e de 1935 a 1940, explicando Fagundes Duarte que, na primeira parte, se encontram "as miudezas da juventude, os que pareceram em edição autónoma, e aos quais o autor conferiu o estatuto de `livro` -- um conjunto de poemas com uma determinada unidade interna".

Nesta primeira parte estão coligidos os títulos "Canto matinal" (1916), "A Fala das quatro flores" (1920), "Nave Etérea" (1922) e "Sonetos para libertar um Estado de Espírito Inferior" (1930), e ainda poemas avulso que publicou em jornais e revistas, apresentados sob ordem cronológica, e também "Versos Qu`o Pai Que Foi p`ò Trabalho Fez à Sua Filha", que ficou inédito até 1979.

Na segunda parte deste volume, encontram-se "La Voyelle Promise" (1935), "O Bicho Harmonioso" (1938) e "Eu, Comovido a Oeste" (1940), tendo ainda sido incluído o texto de Nemésio "Prefácio: Da Poesia", que, segundo Fagundes Duarte, é "a melhor reflexão que alguma vez terá sido feita sobre a poesia de Vitorino Nemésio".

Além dos quatro volumes de poesia, o plano das "Obras Completas de Vitorino Nemésio" prevê editar três volumes de Teatro e Ficção, um deles do seu mais celebrado romance "Mau Tempo no Canal", seis volumes com o seu Diário e Crónicas, que inclui os textos de "Se bem me lembro" e quatro volumes de Ensaio, entre os quais "Relações Francesas do Romantismo Português", originalmente editado em 1936, e a biografia de Isabel de Aragão, mulher do rei D. Dinis.

Vitorino Nemésio nasceu a 19 de dezembro de 1901, em Praia da Vitória, Açores, morreu há 40 anos, em 20 de fevereiro de 1978, em Lisboa.