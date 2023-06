Obra da cenógrafa Ângela Rocha venceu prémio na 15.ª Quadrienal de Praga

De acordo com a Direção-Geral das Artes (DGArtes), o projeto que representa Portugal na Quadrienal de Praga de `Design` de Performance e Espaço, foi distinguido com o prémio que "permitiu às crianças votarem na instalação/exposição que consideram mais emocionante".

O projeto de Ângela Rocha foi o selecionado no âmbito do concurso limitado para escolher a representação oficial de Portugal na Quadrienal, promovido pela DGArtes, que justificou a escolha da sua proposta curatorial com a "prioridade" que dá ao "visitante como agente ativo e decisor".

Em "Metade dos minutos", Ângela Rocha criou um labirinto, que permite ao visitante explorar o tato, sentido que nos últimos anos "está a ser esquecido".

Numa edição da Quadrienal de Praga que tem como tema "Visões raras", fez sentido a Ângela Rocha "começar a explorar o lado tátil, um dos sentidos que está a ser um bocadinho esquecido, não só por causa da pandemia, que fez com que a distância fosse a medida de todas as coisas, e que se associasse a ideia do toque a uma ideia de perigo, mas também porque o facto de se estar numa era cada vez mais digital faz com que os mesmos gestos sejam reduzidos à funcionalidade", disse à Lusa em maio.

Antes de se entrar, literalmente, no labirinto, há uma espécie de antecâmara que poderia ser um escritório ou um espaço de trabalho numa qualquer divisão, com uma cadeira, uma secretária e um candeeiro.

"Para avançarmos para um futuro tínhamos que analisar o presente. Por isso, era importante materializar, de alguma forma, esta ideia mais premente da saída da pandemia. Fez-me sentido que fosse uma textura mais agressiva e que criasse uma distância entre nós e os objetos. É um espaço que temos alguma relação com ele, mas que foi absorvido por esta textura criada por alfinetes. Que nos atrai, mas que sentimos que temos que mexer com algum cuidado", explicou Ângela Rocha à agência Lusa, antes da partida para Praga.

Os objetos na antecâmara foram todos cobertos por alfinetes, que de longe têm a aparência de relva artificial cinzenta. O chão e paredes do espaço que ocupam foi todo forrado a alumínio.

Só depois de o visitante enfrentar "esta ideia de presente", é que poderá "começar a fazer o caminho para o futuro".

A cenógrafa quer, "acima de tudo, que seja um futuro plural", por isso convidou dois artistas plásticos, Diogo Costa e Telma Faria, para desenvolverem as portas de saída do labirinto, "para que a visão se multiplique".

Em Praga, as saídas dão acesso aos expositores da Suécia e do Quebeque, de modo a "continuar esse caminho de futuro, passando por diferentes visões que cada lugar tem".

"Metade dos Minutos" faz parte da exposição "Países e Regiões" da 15.ª Quadrienal de Praga.

Na secção "Fragments II", dedicada ao que fica depois das peças de teatro ao nível da cenografia, está patente o trabalho da cenógrafa Rita Lopes Alves para a última encenação de Jorge Silva Melo, a peça "Vida de artistas", de Nöel Coward.

"1:20" é o nome do trabalho que a cenógrafa dos Artistas Unidos tem em exposição em Praga e cujo núcleo é composto por "um fragmento real da sua secretária", como se pode ler na página desta edição da Quadrienal.

Além disso, a DGArtes convidou também a Associação Portuguesa de Cenografia (APCEN) para realizar a curadoria do projeto para a secção "Estudantes", tendo sido proposto o projeto coletivo "HODO: Unique Journeys", que envolve a participação de várias escolas superiores de diversas regiões do país que lecionam cursos de cenografia e design.