Obra da historiadora Irene Flunser Pimentel sobre Holocausto é publicada este mês

O livro de Flunser Pimentel, que tem publicados títulos sobre o fascismo português, foi apresentado hoje, no âmbito das novidades editoriais deste grupo.

O Holocausto é, segundo a Temas e Debates, "um dos temas mais estudados a nível mundial, que continua a não ser muito abordado em Portugal" e, acrescenta a editora, "persistem várias confusões e lugares-comuns sobre o assunto".

"O tema ficou submerso num limbo, para onde [António de Oliveira] Salazar o conseguiu remeter, com a sua política de neutralidade durante a Segunda Guerra Mundial e com o seu regime ditatorial", segundo a mesma fonte, referindo que "este livro contribui para um conhecimento maior do Holocausto e, também, do papel de Portugal face a esse terrível acontecimento".

Em outubro será publicado "Capital e Ideologia", do economista francês Thomas Piketty.

"Este livro começa onde terminou [a obra] `O Capital no Século XXI` e revela como a desigualdade foi aumentando - no passado e no presente, tanto no Ocidente como no resto do mundo".

De Daron Acemoglu e James A. Robinson, autores de "Porque Falham as Nações", vai ser publicado "O Equilíbrio do Poder", livro "que responde à pergunta `Porque floresce a liberdade em alguns Estados mas é presa do autoritarismo e da anarquia noutros?`, e que explica como podemos preservar a liberdade, apesar das novas ameaças que pesam sobre ela", segundo a apresentação da editora.

Do neurocientista António Damásio é publicado, em novembro, um livro dedicado à investigação sobre o fenómeno da consciência, "Sentir e Saber - Um Manifesto sobre a Consciência", apresentado como "um guia indispensável para a compreensão da consciência, a capacidade humana fundamental para informar - e transformar - a experiência do mundo à nossa volta e a perceção e o lugar que nele ocupamos".

No último trimestre do ano, a Temas e Debates vai publicar ainda "O Futuro que Escolhermos", de Christiana Figueres e Tom Rivett-Carnac, "O Código da Criatividade", de Marcus du Sautoy, "A Vertigem do Cosmos", de Tranh Xuân Thun, "A Caixa de Correio de Nossa Senhora", do jornalista António Marujo, que se tem dedicado a temas religiosos, "A História Contemplativa", de José Mattoso, autor de obras como "Religião e Cultura na Idade Média Portuguesa" (1982) ou "Beneditina Lusitana" (1974), e, de David Attenborough, "Uma Vida no Nosso Planeta".

A Contraponto, outra editora do grupo BertrandCírculo, apresentou também as suas novidades, entre s quais a biografia de Marquês de Pombal, de autoria de Pedro Sena-Lino: "De Quase Nada a Quase Rei - Biografia de Sebastião José de Carvalho e Melo, Marquês de Pombal".

O programa televisivo de Pedro Andersson, "Contas-Poupança - Vença a Crise com Inteligência e Aprenda Tudo Sobre os Seus Direitos", vai ter versão em livro.

Com prefácio do treinador de futebol José Mourinho, é editado "Não Há Impossíveis", de Paulo Azevedo, que nasceu sem mãos e sem pernas, e "conta neste livro os seus medos, as suas angústias, os seus erros, mas também os seus heróis e todos os momentos decisivos que lhe permitiram perceber qual o seu papel no mundo, e encontrar o seu caminho".

Ainda em setembro é editado o livro "A Melhor Coisa Que Me Aconteceu", de Luís Fernando, e em outubro, "Ave-Marias - Todas as Mulheres Sem Rosto da Bíblia", de Hernâni Carvalho.

Também em outubro sai "A Ascensão e Queda dos Dinossauros - Uma nova história de um mundo perdido", do paleontólogo Steve Brusatte que, a par de factos científicos, conta histórias vividas pelo autor no seu trabalho de campo um pouco por todo o mundo, incluindo Portugal.

Do pedopsiquiatra Pedro Strecht, vai ser publicado "O Corpo é que Paga - A Saúde Física e Mental dos Nossos Filhos", sobre "a relação conflituosa entre o corpo e a mente, numa época cada vez mais dominada pela imagem e pela exposição".

A apresentadora e produtora televisiva Teresa Guilherme, de 65 anos, conta a sua experiência profissional em "O Avesso do Direto - Segredos de Bastidores de Trinta Anos de Televisão", com prefácio do apresentador Manuel Luís Goucha.

A Contraponto indica que, "até ao final do ano, anunciará a publicação de outras novidades".