Obra de Maria Helena Rocha Pereira sobre cultura grega publicada pela Gulbenkian

Lusa06 Set, 2017, 16:04 | Cultura

De acordo com a Fundação Gulbenkian, trata-se do primeiro volume da 12.ª edição, revista e atualizada em relação à anterior, "na sequência do aparecimento de novas teorias e descobertas arqueológicas e epigráficas que, em muitos casos, alteraram profundamente o que se tinha por dados adquiridos", segundo indicações da autora.

Licenciada e doutorada pela Universidade de Coimbra, Maria Helena da Rocha Pereira, falecida a 10 de abril de 2017, tornou-se uma figura cimeira dos Estudos Clássicos, com um vasto reconhecimento internacional pelo trabalho que desenvolveu neste domínio científico, recorda a Gulbenkian.

Desta nova edição é lançado o primeiro volume -- "Cultura Grega -- da obra Estudos de História da Cultura Clássica" -, que em breve será integrado num único livro, com o segundo volume, publicado em 2009, dedicado à Cultura Romana, na série Cultura Portuguesa do Plano de Edições Gulbenkian.

Este manual universitário será então editado sob a forma de volume único, naquela série de textos de cultura portuguesa, de que fazem parte obras de autores "que mais se evidenciaram pela singularidade e autenticidade do seu contributo para a cultura portuguesa e universal, como é o caso desta valiosa obra de Maria Helena da Rocha Pereira", segundo a Gulbenkian.

A investigadora desenvolveu uma longa colaboração com a Fundação Gulbenkian no âmbito da sua atividade educativa, tendo sido presidente do júri Educação, membro do Conselho Consultivo Geral e moderadora e oradora em várias conferências.

Também teve uma colaboração especial com o Plano de Edições da Gulbenkian, através da tradução de diversas obras clássicas gregas e latinas.

No prefácio, assinado por Maria Helena da Rocha Pereira, a autora refere que o livro publicado "destina-se principalmente a servir de guia aos estudantes universitários da cadeira de História da Cultura Clássica", e procura "incutir nos estudantes a preocupação de serem exatos e o receio de preencherem, com um aparatoso sistema de hipóteses, as muitas lacunas que temos no conhecimento da Antiguidade Clássica".