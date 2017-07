Obra de Peter Friedman em destaque no festival Queer Porto em outubro

Lusa 20 Jul, 2017, 10:15 | Cultura

O festival regressa ao Teatro Rivoli entre 04 e 08 de outubro e da programação faz parte "Silverlake Life: The View from Here", de 1993, "um dos mais importantes documentários sobre o VIH/Sida e as suas implicações sociais e políticas", que será exibido em estreia nacional.

"Silverlake Life: The View from Here" foi realizado por Peter Friedman e Tom Joslin. Deste último será ainda exibido, no festival, "em estreia absoluta", o documentário "Black Star: Autobiography of a Close Friend" (1977), uma prequela do filme de 1993.

A obra de Peter Friedman "deu o mote" para a organização criar o programa This is Me, "dedicado à representação autobiográfica no cinema queer".

No âmbito desse programa será exibido um conjunto de curtas-metragens da realizadora, ativista e "figura incontornável do cinema experimental queer norte-americano, Barbara Hammer, cujo trabalho foca questões da política do corpo".

O This is Me inclui também "outras obras e figuras marcantes que contribuem para uma reflexão sobre questões de autobiografia queer, como o documentário biográfico do fotógrafo Robert Mapplethorpe, `Mapplethorpe: Look at the Pictures`, e o já clássico `Tarnation`, de Jonathan Caouette".

A 3.ª edição do Queer Porto encerra com "1:54", de Yan England, que aborda o problema do `bullying` nas escolas, em estreia nacional.

O filme de abertura será anunciado mais tarde. Além das sessões de cinema no Teatro Rivoli, haverá atividades paralelas na malavoadora.porto, no Maus Hábitos e na Wrong Weather

As novidades da 3.ª edição do Queer Porto são apresentadas hoje ao final da tarde, em Lisboa.