Obras de 45 artistas espalhadas pelo Funchal estabelecem roteiro de arte contemporânea

Lusa05 Set, 2019, 18:40 | Cultura

"Através desta exposição conseguimos criar uma ideia de microcomunidade - os promotores, os organizadores e os artistas - e é também uma possibilidade de conhecimento ou reconhecimento da cidade", afirmou o comissário da mostra, Miguel Von Hafe Pérez, na sessão de abertura, na Câmara Municipal do Funchal.

"Ilhéstico" apresenta obras e instalações dos 45 artistas espalhadas por vários locais da capital madeirense, desde a sede da Porta 33, na Rua do Quebra Costas, ao edifício da Câmara Municipal, passando por casas de banho públicas, estabelecimentos comerciais, moradias, museus, capelas, monumentos e edifícios públicos.

"São espaços que impressionam qualquer um e trazem questões importantes, que têm a ver com a nossa reflexão do que é que fica das cidades e do que não fica, o que vale a pena preservar e o que não vale a pena preservar", salientou Miguel Von Hafe Pérez, sublinhando também a importância do conhecimento entre os criadores que o evento proporciona.

Os 45 artistas madeirenses que a Porta 33 juntou neste projeto nasceram entre os anos 70 e 90 do século XX, sendo alguns residentes no arquipélago, outros no continente e também no estrangeiro, em países como Estados Unidos, Alemanha, Espanha, Reino Unido ou Bélgica.

"Espero um cruzamento de experiências, que esta geração se conheça, que perceba que há um corpo vivo, e que esse corpo vivo, especialmente na cultura e na arte, é muito importante para a formação e para a vivência da comunidade", disse Maurício Reis, um dos fundadores e responsável da Porta 33 - Associação Quebra Costas Centro de Arte Contemporânea.

E reforçou: "São artistas jovens e como tal potenciam o futuro e o mundo sem futuro e sem jovens não é mundo".

Posição semelhante manifestou a vereadora da Câmara do Funchal com o pelouro da Cultura, Madalena Nunes, vincando a intenção da autarquia em "proporcionar estabilidade" aos projetos artísticos e "dar visibilidade e oportunidades" aos artistas da região.

"Trabalhamos na área da cultura com 52 associações e grupos, porque isto nos obriga a ter a noção de que a cidade é muito rica quando tem muita diversidade, quando não perde identidade apesar da diversidade, e permite também cativar públicos para não ficarmos fechados em elites", declarou.

Madalena Nunes disse ainda que, em 2019, a Câmara do Funchal já investiu 1,5 milhões de euros na área da Cultura, entre apoios, organização de eventos, coproduções, divulgação e recuperação de património.