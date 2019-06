Obras de Clarice Lispector e Júlio Dinis entre as 57 candidatas a apoio à tradução

Lusa28 Jun, 2019, 18:54 | Cultura

"No âmbito do programa de apoio à edição (PAE) de obras traduzidas de autores de língua portuguesa do Instituto Camões, foram recebidas, no concurso que agora encerrou, 57 candidaturas, provenientes de 24 países", um número que "praticamente duplica" o registado em 2018 (33), refere aquele organismo.

De entre os autores que mais interesse suscitaram no estrangeiro para serem traduzidos, o Instituto Camões destacou os nomes dos portugueses Sophia de Mello Breyner Andresen, Fernando Pessoa e Júlio Dinis e da brasileira Clarice Lispector

Embora a Europa permaneça como o continente com maior número de projetos (39), verifica-se um "forte crescimento" de pedidos provenientes da Ásia (10), com especial incidência da República Popular da China .

O Camões - Instituto da Cooperação e da Língua sublinha, a propósito, que o mandarim e o russo constituem línguas às quais o programa confere prioridade.

O programa de apoio à edição conta com um investimento do Camões na ordem dos 40 mil euros, representando, apenas no que se refere ao conjunto das candidaturas referentes às duas língua prioritárias (mandarim e russo), um investimento potencial na literatura portuguesa por parte das editoras concorrentes na ordem dos 200 mil euros.

O júri do PAE dispõe agora de um prazo de 60 dias para analisar as candidaturas recebidas e selecionar as que beneficiarão de apoio.