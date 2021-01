Obras de José Luís Neto, Júlia Ventura e Mattia Denisse nas aquisições da DGPC

Patrício Garrido, Pedro Cabral Santo, Daniel Moreira, Mariana Caló, Manuel Santos Maia, Mafalda Santos, João Pedro Vale, João Fonte Santa, Luís Lázaro Matos e Eduardo Matos são outros dos artistas a quem a DGPC adquiriu obras, em 2020, segundo aquela base de dados, num valor total superior a 150 mil euros.

No processo de aquisição de obras de arte, são também enumeradas galerias com as quais foram estabelecidos contratos, nomeadamente 3+1, Carlos Carvalho, Cristina Guerra, Lehmann + Silva, Quadrado Azul, Nuno Centeno, Francisco Fino, Balcony, Bruno Múrias, Filomena Soares, Vera Cortês, Pedro Oliveira, Pedro Cera e NO.NO, num valor global de cerca de 240 mil euros.

Entre outras aquisições feitas pela DGPC, encontra-se a de equipamento fotográfico para o Centro Nacional de Arqueologia Náutica e Subaquática, no valor aproximado de nove mil euros.

No sítio `online`, estão discriminadas outras despesas da DGPC em património cultural, como as infraestruturas para máquinas de venda de bilhetes, no valor de 33 mil euros, a manutenção de coberturas do Museu de Arte Popular, no valor de 17,456 mil euros, e a recuperação e instalação de equipamento no Mosteiro de Alcobaça, no valor de 27,232 mil euros, entre diversas reparações e trabalhos de beneficiação dos espaços culturais, sob a tutela deste organismo do Ministério da Cultura.

No quadro do combate à pandemia, surge, na lista de despesas de 2020 daquele organismo, outros tipos de materiais adquiridos, nomeadamente 120 mil máscaras cirúrgicas, no valor de 45 mil euros.

Estão também discriminadas várias aquisições de equipamentos e serviços diversos, desde armazenamento de obras de arte, segurança a vigilância em museus, criação de design para exposições, catálogos, inventário e organização de conferências.