Obras de Mário Soares começam a ser editadas este ano pela Imprensa Nacional

O plano editorial da Imprensa Nacional (IN) está hoje a ser apresentado na sua sede, em Lisboa, sendo a coleção "Itálica", dedicada "a grandes escritores italianos", com o apoio do Instituto Italiano de Cultura de Lisboa, "um dos projetos editoriais mais desafiantes", segundo o documento hoje divulgado.

O escritor António Mega Ferreira é o diretor literário desta coleção, que se inaugura com as "Rimas" de Michelangelo Buonarroti e também as de Guido Cavalcanti, cujas traduções ficaram a cargo de João Ferrão e A. Filipa Santos, respetivamente, seguindo-se a poesia completa de Giuseppe Ungaretti, "Vita d`un Uomo, Tutte Poesie", numa tradução para português de Vasco Gato.

"Já a pensar nas comemorações de 2021, ano em que se assinala o 7.º centenário do desaparecimento daquele que é considerado o maior poeta da língua italiana", vai ser publicado num só volume "Vita Nuova" e "Rime", do florentino Dante Alighieri, cujas traduções estão a cargo de Jorge Vaz de Carvalho e António Mega Ferreira.

As Obras Completas de Mário Soares, numa coordenação de José Manuel dos Santos, projeto anunciado já no ano passado, começam a ser publicadas, abrindo com "As Ideias Políticas e Sociais de Teófilo Braga", trabalho que tem por base a dissertação de licenciatura em Ciências Histórico-Filosóficas que Mário Soares apresentou na Faculdade de Letras da Universidade Lisboa, e que contará com anotações inéditas de António Sérgio. A este título seguir-se-á o primeiro volume de "Correspondência Cultural".

A IN prevê iniciar, também, a publicação das obras completas de Maria Ondina Braga e de Francisco Teixeira de Queirós, além das de Manuel Teixeira-Gomes, que já se encontravam no catálogo da editora.

Agora sob coordenação de Nuno Júdice e José Alberto Quaresma, a coleção Obra Completa de Manuel Teixeira-Gomes (1860-1940) é inaugurada com a reedição de "Inventário de Junho", "Cartas sem Moral Nenhuma" e "Agosto Azul", que compõem o primeiro volume da coleção, ao qual se acrescenta a peça de teatro "Sabina Freire".

A Obra Completa de Maria Ondina Braga (1932-2003) é coordenada por Isabel Cristina Mateus e Cândido Oliveira Martins, e o primeiro volume, que incluirá "Autobiografias Ficcionais", "Estátua de Sal", "Passagem do Cabo" e "Vidas Vencidas", é dado à estampa no segundo semestre.

Manuel Curado, Ana Lúcia Curado e Patrícia Gomes Leal coordenam a Obra Completa de Francisco Teixeira de Queirós (1848-1919).

Este médico, que foi colaborador em vários jornais, deputado, vereador republicano e ministro dos Negócios Estrangeiros, usou o pseudónimo literário de Bento Moreno, tendo sido presidente da Academia das Ciências de Lisboa.

A IN prevê ainda inaugurar duas coleções, uma de ensaios sobre a religião coordenada pelo Centro de Estudos de História Religiosa da Universidade Católica Portuguesa, e outra intitulada "Dos Itinerários Portugueses", dirigida por Ana Paula Avelar.

A coleção "Estudos de Religião" pretende ser "um espaço de reflexão sobre a religião na atualidade".

"A Teologia Ficcional de José Saramago: Aproximações entre o Romance e a Reflexão Teológica", de Marcio Cappelli, "A Religião no Espaço Público Português", de Helena Vilaça e Maria João Oliveira, e "Livro, Texto e Autoridade. Diversificação Religiosa com a Sociedade Bíblica em Portugal (1804-1940)", de Rita Mendonça Leite, serão os títulos a publicar este ano.

Na coleção "Dos Itinerários Portugueses" vão ser publicadas obras que foram editadas no passado pela Imprensa Nacional, incluindo as saídas pela Impressão Régia ou pela Régia Oficina Tipográfica, em alguns casos sob os auspícios da Sociedade de Geografia de Lisboa.

São reedições, "ou antes, de novas edições, afinal, as obras a sair do prelo serão quase sempre acrescidas de novos conteúdos", como sublinha a IN.

O título inaugural será "Relação ou Noticia Particular da Infeliz Viagem da Náo de sua Magestade Fidelissima, Nossa Senhora da Ajuda, e S. Pedro de Alcantara, do Rio de Janeiro para a Cidade de Lisboa neste presente anno ...", de Elias Alexandre e Silva, cuja primeira impressão ocorreu em 1778.