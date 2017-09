Obras inéditas "Orientalism and Reverse" de Tatiana Macedo a partir de hoje em Lisboa

Lusa28 Set, 2017, 07:16 | Cultura

A exposição de fotografia, que é inaugurada às 19:00, ficará na galeria até 18 de novembro, e apresenta o trabalho da artista que venceu a primeira edição do Prémio Sonae Media Art, em 2015.

Parte desta série foi mostrada pela primeira vez na Feira de Arte de Roterdão, em 2011, na galeria Tegenboschvanvreden, depois, em Amesterdão, na mesma galeria, e, em 2012, na exposição coletiva "Rooms with a View", no edifício da Manifesta Biennial of Contemporary Art, na mesma cidade.

"Se o viajante vê através do aparato que o move no mundo, nesta série, paisagem e aparato tornam-se um só. Descobrir novos pontos de vista a partir dos quais se questiona a posição do sujeito, é uma prática recorrente da minha obra", refere a artista num texto sobre esta exposição.

Em 2013, a artista apresentou também cinco peças desta série na exposição "Visões do Desterro", na Caixa Cultural do Rio de Janeiro, no Brasil.

Entrevistada pela agência Lusa no início deste ano, a vencedora da primeira edição do Prémio Sonae Media Art avaliou que o galardão tinha tido "grande repercussão" na sua carreira, por ter dado "maior visibilidade" ao seu trabalho, e originado convites para criar novas obras.

Galardoada com um prémio de 40 mil euros, pela obra inédita "1989", Tatiana Macedo referiu, na altura, que o prémio bienal, organizado pelo Museu Nacional de Arte Contemporânea - Museu do Chiado, em Lisboa, com o patrocínio da Sonae, "suscitou mais curiosidade e atenção" ao seu trabalho.

Nascida em Portugal, em 1981, de ascendência angolana, Tatiana Macedo cresceu e estudou em Lisboa e em Londres, e a sua obra desenvolve-se transdisciplinarmente entre a instalação, a fotografia, o cinema, o som e as suas formas expandidas.

Durante o ano de 2016 foi artista residente na Künstlerhaus Bethanien, em Berlim, com uma bolsa da Fundação Calouste Gulbenkian.