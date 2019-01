Obras para recuperação e musealização da casa de Torga arrancam esta semana

Lusa15 Jan, 2019, 14:05 | Cultura

Na quinta-feira assinala-se o 24.º aniversário da morte do escritor transmontano.

Coincidindo com a data, a DRCN anunciou hoje que vai dar início, esta semana, à execução do projeto de recuperação e musealização da casa de Torga.

Segundo explicou a direção regional, em comunicado, a primeira fase do projeto corresponde à adaptação da casa e terreno circundante a espaço museológico.

A DRCN salientou que a moradia vai ser um polo turístico dedicado ao escritor e será o ponto de partida uma rota turística dedicada a Miguel Torga, primeiro Prémio Camões (1989).

O projeto prevê a obra de requalificação da casa, bem como do jardim e pomar contíguos, e de adaptação de parte do seu interior a espaço museológico, com o desenvolvimento do desenho expositivo e respetivas infraestruturas.

O edifício térreo, datado de 1950, foi doado em 2014 pela filha do escritor, Clara Crabbé Rocha, à DRCN. A casa possui um `hall`, uma cozinha e sanitário, uma sala de estar e três quartos.

O projeto representa um investimento total de 341 mil euros e será objeto de financiamento em 90% pelo Turismo de Portugal, através da Linha de Apoio à Valorização Turística do Interior do programa Valorizar -- Programa de Apoio à Valorização e Qualificação de Destino.

Miguel Torga, cujo nome de batismo era Adolfo Correia da Rocha, nasceu a 12 de agosto de 1907, em São Martinho de Anta, concelho de Sabrosa (Vila Real), e morreu a 17 de janeiro de 1995, em Coimbra.

O Espaço Miguel Torga, do município de Sabrosa, homenageia na quinta-feira o escritor, com uma romagem à campa no cemitério de São Martinho de Anta, onde será depositada uma coroa de flores.

À noite, realiza-se o concerto "Um piano afinado pelo cinema", com Filipe Raposo, e a exibição do filme "Tempos modernos", de Charles Chaplin.