Observação astronómica noturna abre celebração dos seis anos do Museu Diocesano de Santarém

A iniciativa Contemplar o Céu, que decorre a partir das 21:00 de hoje, com as portas do museu a abrirem às 20:00, terá, até às 24:00, sessões de 40 minutos, com número limitado de participantes, a realizarem-se no pátio interior e na torre medieval, onde em tempos existiu um observatório astronómico.

A sessão, a segunda promovida pelo MDS, é acompanhada de uma vídeo-projeção de software de astronomia e visita guiada ao céu, onde "serão observados diferentes tipos de objetos celestes: planetas, aglomerados estelares, estrelas duplas, nebulosas, galáxias e ainda identificados satélites artificiais", afirma uma nota do museu.

O acesso à atividade é realizado através da bilhética do museu que, durante a noite, estará também visitável, sendo obrigatório o uso de máscara, distanciamento social e desinfeção das mãos, acrescenta.

No próximo dia 12, data em que se assinala a criação do MDS, a editora Triciclo promove uma oficina criativa de figuras articuladas, dedicada a um público infantil, mas aberta a todas as idades, "fornecendo instrumentos para (re)aprender a brincar".

"Através do universo das inúmeras personagens que se encontram representadas nas peças em exposição, e do amplo imaginário, cada participante criará, em materiais diversos, a sua figura articulada", afirma a nota.

A inscrição na oficina inclui visita ao museu e materiais.

O concerto de aniversário do MDS vai acontecer no dia 20, às 16:00, com o grupo AVE -- Aeternum Vocal Ensemble, na Catedral de Santarém, sendo o acesso livre, mas com lugares limitados, pelo que o museu recomenda reserva prévia.

Em todos os eventos será obrigatório o uso de máscara, respeito do distanciamento social, desinfeção das mãos e restantes medidas de prevenção da covid-19 determinadas pela Direção-Geral da Saúde.