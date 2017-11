Ocupação hoteleira na Madeira de 60% e 88% no Natal e Fim de Ano

Lusa30 Nov, 2017, 21:37 | Cultura

A governante falava na apresentação do programa de festas de Natal e do Fim do Ano, que tem como motivo os 600 anos do descobrimento da Madeira.

O investimento do Governo Regional neste programa é de 3,4 milhões de euros com IVA (que já inclui a iluminação do Carnaval de 2018) e compreende o espetáculo pirotécnico de passagem de ano (oito minutos de fogo disparados de 37 postos e 131.873 disparos), que só por si representa um investimento de 976 mil euros com IVA.

Nos festejos estão envolvidas 2.740 pessoas, um milhão de lâmpadas, 400 esferas tridimensionais e 130.000 metros de micro lâmpadas.

O programa, que começa sexta-feira e se prolonga até 07 de janeiro, aposta na animação musical com o envolvimento de 58 agrupamentos musicais desde bandas filarmónicas, grupos folclóricos e música tradicional que irão concentrar-se na Placa da Avenida Arriaga, Jardim Municipal, Largo da Restauração e Praça do Povo, onde se fixará o parque de diversões.

O regresso do parque de diversões para a marginal do Funchal "vem animar e atrair mais pessoas para a cidade do Funchal", considerou a responsável pelo Turismo da Madeira.