Odemira e Aljezur recebem estreia em Portugal dos franceses Cirque Trottola

"É um espetáculo em estreia nacional por uma das companhias fundadoras da linguagem do novo circo europeu", destacou hoje à agência Lusa Madalena Victorino, da cooperativa cultural Lavrar o Mar, com sede em Aljezur, que promove os espetáculos.

Segundo esta responsável, em "Campana", apresentado pelos Cirque Trottola numa tenda de circo com 300 lugares, surgem as personagens de Titoune e Bonaventure, que vão "em busca de luz e chegam de outro lugar" ao som da música de Thomas e Bastien.

"Estão, por um lado, à busca da luz e de um outro lugar e, por outro lado, vão à procura do brilho das profundezas que estão por detrás das montanhas, mas também no fundo da terra", explicou.

A diretora da Lavrar o Mar disse ainda que este é o ponto de partida para um espetáculo "muito poético, muito belo e muito cheio de pequenos pormenores, em que a ideia do alto e do baixo, da terra e do ar, se cruzam entre a música e a acrobacia".

No espetáculo, "o tempo vai passando e eles [acrobatas] vão criando façanhas virtuosas, mas também pequenas coisas, muito detalhadas, onde uma expressão ou uma inclinação das costas nos fazem rir ou mesmo chorar", acrescentou.

"Campana" será apresentado, nos próximos dois fins de semana, no Parque de Feiras e Exposições de São Teotónio, no concelho de Odemira.

Este sábado e no próximo, a 04 de março, é representado às 21:00, enquanto este domingo e o próximo, 05 de março, será representado às 17:00.

Os espetáculos vão assinalar o encerramento da programação do projeto "Lavrar o Mira e a Lagoa -- As Artes Além Tejo", promovido pela Lavrar o Mar em Santiago do Cacém (Setúbal) e Odemira, numa iniciativa financiada por estes dois municípios do litoral alentejano, assim como pela Direção-Geral das Artes e pelos programas Alentejo 2020 e Compete 2020.

Depois, a produção da companhia Cirque Trottola vai ser apresentada no Parque Industrial da Feiteirinha, em Aljezur, nos dias 11, 17 e 18 de março, sempre às 21:00, assim como nos dias 12 e 19 de março, às 17:00.

Em Aljezur, o espetáculo será apresentado já no âmbito do projeto Lavrar o Mar, que abrange este município e o de Monchique e que, a partir de 2023, incluirá também Odemira.