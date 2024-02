Odemira recebe estreia de filme sobre a "tradição musical" do concelho

Com direção artística e produção de Nuno Góis, a obra é apresentada às 21:30, no cineteatro Camacho Costa, e surge na sequência do filme "O pão que a terra lhe dá -- Tradição oral do concelho de Odemira", lançado em 2022, focando-se agora nos "sons da tradição" deste município.

"Não diria que é um díptico, porque são filmes bem distintos", explicou à agência Lusa Nuno Góis, revelando que este "é um filme de viagem dentro do concelho de Odemira".

Na película, "um residente no concelho [Silvestre Martins] recebe uma série de amigos, que são músicos profissionais de outros sítios do país e que vêm cá cruzar-se com músicos locais", acrescentou.

Para este responsável, trata-se de "um filme sensível, em que se percebe a maneira como estas pessoas do concelho de Odemira, especialmente os mais antigos, recebem de braços abertos este tipo de propostas e a grande conexão que houve com os que vieram de fora".

A par disso, acrescentou, a obra mostra "a beleza que o concelho tem", sempre "guiada" pelo músico Silvestre Martins.

"É ele que faz a `ponte` entre toda a gente, que viaja pelo concelho e que mistura os músicos que vêm de fora com os músicos locais", disse Nuno Góis.

Com direcção artística e produção de Nuno Góis, direcção de fotografia de Fábio Mestrinho e coordenação musical de Rui Santos, "Na Terra dos Diamantes" é uma produção Zut!, que foi financiada pelo programa de apoio à atividade cultural da Câmara de Odemira.

O projeto teve ainda os apoios das juntas de freguesia de Vila Nova Milfontes, São Teotónio, São Martinho das Amoreiras, São Luís, Luzianes-Gare e Colos, assim como do Duna Parque Group.

Além de Silvestre Martins, o filme conta com a participação dos grupos Coral de Vila Nova de Milfontes, Ceifeiras do Malavado, Cá Se Canta -- Coral Infantil de Odemira, Gentes do Alto Mira e Atar e Pôr ao Fumeiro.

Do concelho participaram ainda Daniel Luz, os alunos do Centro da Valorização da Viola Campaniça, José Diogo Bento, Banza e Fontaínhas, e Florêncio Maria.

A estes juntaram-se uma dezena de artistas convidados, nomeadamente Tiago Morais, Nuno Silva, Marco Oliveira, Rui Santos, Rafael Gomes, Carlos Abrunheiro, Helena Madeira, Dimitris Andrikoupolos, Jorge Serafim e Daniel Pereira Cristo.

Depois da estreia, no sábado, 24, o filme passará a ser propriedade da Câmara de Odemira, estando prevista a sua exibição na rede social Youtube.

Está igualmente delineado que a obra possa "percorrer o concelho", sendo apresentado em lares e escolas.