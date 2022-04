OE2022. Governo propõe até 2ME para fundo de Segurança Social dos profissionais da Cultura

O fundo especial de Segurança Social para os profissionais da Cultura contará com uma transferência até dois milhões de euros do Ministério das Finanças, segundo a proposta de Orçamento do Estado para 2022 (OE2022), entregue hoje no Parlamento.