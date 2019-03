Oeiras inaugura exposição no arranque de comemorações dos 45 anos da revolução

Lusa15 Mar, 2019, 19:57 | Cultura

A exposição "Quando mudamos um país, ele muda-nos com ele", organizada pela câmara, com curadoria da historiadora e investigadora Raquel Varela, foi hoje inaugurada no Palácio do Egipto, em Oeiras.

A mostra, patente até 26 de maio, "clarifica os papéis dos intervenientes na Revolução de Abril e explica a centralidade de Oeiras na história nacional, através de testemunhos, imagens reais, documentos e objetos da época", explicou uma nota da autarquia.

Segundo a organização, Otelo Saraiva de Carvalho, responsável pelas operações do 25 de Abril, morava em Oeiras, local onde entregou o plano, entre outros, ao capitão Salgueiro Maia.

Do município é natural Manuel Tomaz, um dos participantes que deu a senha do 25 de Abril, e fica em Oeiras aquela que foi uma das prisões mais temidas da ditadura: Caxias.

"A Revolução do 25 de Abril mudou profundamente Portugal, foi a maior revolução europeia do pós-guerra. Oeiras não é mais um município, é um dos locais centrais da revolução no país", afirmou a curadora Raquel Varela, citada na mesma nota, acrescentando que a exposição, "de âmbito nacional", tem "uma dimensão popular nunca antes vista em Portugal".

O presidente da câmara, Isaltino Morais, também citado na nota, considerou que "Oeiras é um dos concelhos portugueses que melhor representa os valores do 25 de Abril".

"Fomos pioneiros, por exemplo, a acabar com as barracas e a atribuir habitações condignas à população, porque acreditamos que, juntamente com o grande investimento na educação, assim se acabam com as assimetrias sociais", afirmou.

No programa de comemorações, além da sessão solene com homenagem a ex-autarcas do concelho, no dia 25, será descerrada no dia seguinte uma placa comemorativa dos 45 anos da libertação dos presos políticos da Prisão do Forte de Caxias.

Em parceria com a plataforma cultural Gerador estão programadas iniciativas todas as sextas, sábados e domingos, no centro histórico da vila, que incluem conversas sobre a liberdade, com músicos, `chefs`, comediantes, realizadores, entre outros, e concertos, nomeadamente de Mike El Nite, Filipe Sambado e Joana Espadinha.

Do vasto programa constam ainda exposições, arte urbana, mostra de curtas-metragens, ateliers de fotografia, ilustração e pintura, `workshops` artísticos e gastronómicos, visitas guiadas e teatro, de acesso gratuito.