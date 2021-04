Oito artistas partilham olhares confinados sobre o bairro dos Anjos em Lisboa

O projeto é organizado pela Associação Número - Arte e Cultura, sob direção artística do fotógrafo José Luís Neto, com a participação de Claudia Fischer, Daniel Malhão, Isabel Aboim Inglez, Luciana Fina, Pedro Loureiro, Rui Viana Pereira e da XYZ Books/Pedro Guimarães.

A exposição dos trabalhos produzidos por estes artistas estará patente até final de abril nas galerias Duplex, Passevite e Antecâmara.

Na galeria sede da Junta de Freguesia de Arroios, haverá uma visão de conjunto, com uma seleção dos cartazes expostos nas ruas do bairro, nas montras de lojas, cafés e outros espaços comerciais, durante os meses de confinamento.

No total, são apresentadas oito perspetivas tiradas da janela de casa de cada artista, "com vista para a rua vizinha ou para uma linha de horizonte física ou imaginária, enquanto o fluxo de vidas aguarda pelo fim desta suspensão", descreve a organização, em comunicado.

"É a banda sonora da cidade, filtrada dos ruídos habituais da agitação diária. São os pequenos detalhes das ruas e dos prédios tão familiares, mas quase impercetíveis na malha urbana. São diálogos a respeito dos efeitos da pressão imobiliária sobre uma população cada vez menos residente", exemplifica.

As obras são retratos de gente que aí trabalha, uns herdeiros de pequenos negócios em extinção, outros recém-chegados de outras paragens, gente anónima, registos de uma paisagem em mudança, mas também em volta do passado histórico e multicultural evocado pela toponímia desta parte da cidade de Lisboa, e de uma parte específica do bairro dos Anjos, que congrega ruas como as de Timor, Cabo Verde, de Angola e Moçambique, que confluem para a Praça das Novas Nações - designação que também dá o nome área urbana, conhecida igualmente por Bairro das Colónias.

As imagens abordam fundamentalmente, o problema do isolamento, a pressão imobiliária ou o abandono, "questões que se cruzam com as reminiscências históricas do império colonial, sugeridas pela toponímia e por alguns traços arquitetónicos no bairro, mas sobretudo pela matriz social na base da [sua] construção, em contraponto com o seu estado atual, entre o recente cosmopolitismo europeu e as novas vagas de migrantes de múltiplas nacionalidades", acrescenta a apresentação da mostra.

O projeto "Prata Da Casa" tem o apoio da Direção-Geral das Artes, da Câmara Municipal de Lisboa - Fundo de Emergência Social - Cultura e da Junta de Freguesia de Arroios.