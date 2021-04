Oito portugueses, um moçambicano e um galego são finalistas do Prémio Glória de Sant`Anna

Os autores portugueses finalistas são João Luís Barreto Guimarães, José Luís Peixoto, Samuel F. Pimenta, André Osório, Ana Paula Jardim e Maria José Quintela, que, na edição anterior, recebeu uma Menção Honrosa deste Prémio com "Legendas para um corpo" (2019).

Nesta edição, Maria José Quintela é finalista com o título "Para não Dizer que não Falei dos Equinócios", publicado em 2020 por uma editora de Fafe, no distrito de Braga.

Esta é a 9.ª edição do prémio, que visa distinguir "o autor do melhor livro de poesia", e que, pela primeira vez, além de Portugal, abrange outros países e regiões lusófonas.

João Luís Barreto Guimarães é candidato com "Movimento", publicado no ano passado. O poeta venceu em fevereiro último o Willow Run Poetry Book Award/2020 com a obra "Mediterrâneo".

José Luís Peixoto, que em 2001 venceu o Prémio José Saramago, é candidato com "Regresso a Casa", publicado em agosto de 2020.

Samuel F. Pimenta, distinguido no Brasil, em 2014, com a Comenda Luís Vaz de Camões e o Prémio Liberdade de Expressão, é finalista com o seu mais recente título, "Ascensão da Água", publicado pela Labirinto, de Fafe.

Outro finalista é André Osório, com "Observação da Gravidade e Museologia", saído em agosto, pela Guerra & Paz.

O livro "Roupão Azul" valeu a Ana Paula Jardim também um lugar de finalista do Prémio Glória de Sant`Anna.

Na corrida ao Glória de Sant`Anna estão igualmente os livros "Da pele do rosto a coisa do tempo", do moçambicano Francisco Guita Jr., e " Obscura Anatólia", do galego José António Lozano.

O júri do prémio é constituído pelos professores e ensaístas Lassalete Borges (Portugal), Ana Mafalda Leite (Moçambique), Otília Martins (Portugal), Teresa Moure (Espanha) e Andrea Paes (Portugal).

O vencedor será anunciado no próximo dia 12 de maio, mas "a cerimónia de entrega do prémio, que estava prevista para o dia 29 de maio, não se realizará devido às exigências da pandemia", explicou a organização.

O prémio é promovido pelo Grupo de Ação Cultural de Válega, no concelho de Ovar, em colaboração com filhos de Glória de Sant`Anna, poetisa falecida em junho de 2009, em Válega, aos 84 anos.

Glória de Sant`Anna estreou-se em 1951, com "Distâncis", tendo publicado dez outros títulos.

Em 2010 foi editado "Gritoacanto", que reúne a sua poesia escrita entre 1970 e 1974.

Glória de Sant`Anna publicou também três livros de contos e dois romances.