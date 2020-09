Oito salas de teatro dão receita de bilheteira no dia 18 à família de Bruno Candé

De acordo com o Teatro Nacional D. Maria II, Bruno Candé faria 40 anos a 18 de setembro, e como forma de assinalar a data, as receitas de bilheteira dos espetáculos em cena em oito espaços culturais de Lisboa e do Porto serão canalizadas para a família do ator, através da associação SOS Racismo.

Além do teatro nacional, à homenagem ao ator juntam-se ainda os teatros municipais São Luiz, Maria Matos e Teatro do Bairro Alto, o Teatro Maria Vitória, o Teatro Municipal do Porto e o Teatro da Politécnica, em Lisboa, onde está a companhia Artistas Unidos, além do espaço CAL - Primeiros Sintomas.

Bruno Candé Marques morreu em julho, aos 39 anos, após ter sido baleado, várias vezes, em plena Avenida de Moscavide, concelho de Loures. O suspeito do homicídio, de 76 anos, foi detido no local e aguarda julgamento em prisão preventiva.

O ator Bruno Candé nasceu em Lisboa, em 1980. Iniciou o seu percurso no grupo de teatro da Casa Pia, ainda na adolescência, tendo posteriormente frequentado o curso de formação teatral do Chapitô, onde chegou em 1995 e participou em vários espetáculos, sob direção do encenador Bruno Schiappa.

Trabalhava desde 2011 com a Casa Conveniente, de Mónica Calle, onde participou em "A Missão - Recordações de uma Revolução", de Heiner Müller, distinguido com o prémio de Melhor Espetáculo do Ano, em 2012, pela Sociedade Portuguesa de Autores.

Fez parte do elenco de produções como "Macbeth", "O Livro de Job", "Rifar o Meu Coração", "A Sagração da Primavera", "Noites Brancas", dirigidas por Mónica Calle, "Drive In", de Mónica Garnel, e "Atlas" de João Borralho e Ana Galante.

Entrou no filme "Ivone Kane", de Margarida Cardoso. Esteve também no elenco de telenovelas como "Única Mulher", da TVI.

O ator preparava o novo projeto da Casa Conveniente, "O Escuro Que Te Ilumina", espetáculo que tem por base a história da sua vida e a sua recuperação, após um acidente sofrido em 2017.

Segundo a companhia, o projeto será posto em cena, "com uma nova força", em 2021.