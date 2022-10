Olga Tokarczuk fala em Lisboa no centenário do nascimento de Saramago

A sessão vai decorrer no Salão Nobre dos Paços do Concelho, e será transmitida pelo canal do Youtube da Câmara Municipal de Lisboa.As conferências abordam temas sobre os quais o Nobel português se pronunciou, como a crise climática e as migrações, e a urgência ética, política e social de que estes assuntos se revestem.Olga Tokarczuk, que também vai intervir no Folio - Festival Internacional de Literatura de Óbidos, no próximo sábado, faz parte do conselho honorário do Centro de Estudos da História da Leitura de Alberto Manguel, em Lisboa.Nestas conferências, abertas pelo próprio comissário, em abril, a autora de "Conduz o teu arado" surge depois das sessões anteriores com a ficcionista etíope-norte-americana Maaza Mengiste e o romancista colombiano Juan Gabriel Vásquez.As "Conferências do Nobel" encerram em novembro, com a ficcionista e jornalista franco-marroquina Leila Slimani, Prémio Goncourt de 2016.