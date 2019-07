Omiri atua em outubro na feira internacional de `world music` Womex na Finlândia

Lusa03 Jul, 2019, 13:52 | Cultura

Este ano, a Womex realiza-se entre 23 e 27 de outubro em Tampere, na Finlândia, e Omiri atua no dia 25, de acordo com a promotora Roots and Rhythms, num comunicado hoje divulgado.

Omiri, que está integrado na programação de showcases, irá apresentar na feira o novo álbum, "Alentejo Vol.I: Évora", que será editado a 12 de julho.

Em "Alentejo Vol.I: Évora", Omiri "promove um diálogo entre estéticas musicais diversas, em que a tradição e a normal vivência da ruralidade, se fundem com linguagens musicais de cariz urbano, à semelhança do trabalho já desenvolvido anteriormente noutros trabalhos e espectáculos do músico".

"Vasco Ribeiro Casais, a convite da Câmara Municipal de Évora, iniciou um processo de recolha das tradições, das artes, do cante, de ofícios e rituais das gentes, especificamente do Concelho de Évora, tendo como objetivo criar um espectáculo e um disco únicos". refere a promotora.

Mentor dos grupos Seiva, Sopro e Dazkarieh, Vasco Ribeiro Casais já colaborou com artistas e grupos como Né Ladeiras, Uxu Kalhus, Filipa Pais e Velha Gaiteira.

O seu álbum mais recente, do projeto Omiri, "Baile Electrónico", data de 2017.

Antes da atuação na Womex, Omiri tem espetáculos marcados, entre outros, em Évora (festival Artes à Rua, a 13 de julho), na Festa do Avante!, no Seixal (a 07 de setembro), e no Folio - Festival Internacional Literário de Óbidos (a 11 de outubro).

Entre os nomes já anunciados para a Womex deste ano estão também a brasileira Dona Onete e a cabo-verdiana Elida Almeida.