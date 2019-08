Foto: Ricardo Moraes - Reuters

Uma procura em vão pelo Rio de Janeiro de um homem que nos últimos 20/25 anos isolou-se de tudo e todos.



Outro grande da Bossa Nova João Donato, amigo de longa data do músico e compositor brasileiro, recorda os tempos de uma forte amizade .



A reportagem é do correspondente da Antena 1 no Brasil, Pedro Sá Guerra.