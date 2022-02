Onze autores escrevem obra inspirada nas estátuas de Castanheira de Pera, Pombal e Sertã

Com curadoria de Mafalda Milhões, a obra original assume-se como "mapa de narrativas livre" e integra a rota "Olhares e contares do lado de lá", tendo como premissa as estátuas edificadas em Castanheira de Pera e Pombal, no distrito de Leiria, e na Sertã, no distrito de Castelo Branco, avança o projeto turístico orientado para a valorização histórica e natural destes territórios.

Terminada a fase exploratória, que levou os autores a passar um dia nos respetivos concelhos atribuídos, os 11 escritores estão em fase de produção literária.

Citada pela organização, Mafalda Milhões antecipa que o resultado será uma viagem "guiada pela curiosidade", um "roteiro poético e emocional", onde se "confunde a ficção e o real levando os autores a transportarem-se pelos territórios, através do exercício da escrita".

No terreno, Miguel Manso, Miguel Real, Paulo Moreiras e Pedro Seromenho percorreram Castanheira de Pera, descobrindo a estatuária, história e paisagem.

Afonso Cruz, Cristina Drios e Cristina Taquelim fizeram o mesmo exercício por Pombal, tal como David Machado, Renato Filipe Cardoso e Rosário Pedreira na Sertã. A Álvaro Laborinho Lúcio caberá estabelecer a ponte, combinando no roteiro textos e territórios.

Segundo a curadora, a obra foi pensada como um convite "a estar, ser e sentir os territórios encarando esta trilogia como território único".

"A visita e permanência nos três territórios revela-se completa para quem se põe a caminho desta experiência", refere Mafalda Milhões.

Após a publicação do livro, prevista pela organização "para breve", será editado também um roteiro de ilustrações baseadas não só nas estátuas, mas também nas narrativas literárias criadas por cada um dos autores.

A par do roteiro literário, o projeto "5 sentidos" contempla um conjunto de "eventos e experiências de estímulo à perceção sensorial", cujo objetivo é levar "comunidades locais e turísticas a visitar e permanecer nos espaços" daqueles três concelhos.