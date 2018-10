Onze projetos de filmes recebem apoio financeiro de fundo luso-francês

Lusa31 Out, 2018, 18:01 | Cultura

O fundo luso-francês é um dos concursos de apoio financeiro do ICA e do Centro Nacional de Cinema e da Imagem Animada (CNC) de França, que repartem 600 mil euros - em partes iguais - para apoiar seis longas-metragens e cinco curtas.

A maior fatia, com 120 mil euros suportados pelo CNC, segue para a produção "Longe da estrada", longa-metragem de ficção de Hugo Vieira da Silva, produzido por Paulo Branco pela Alfama Films e Leopardo Filmes.

Entre os projetos a beneficiarem também deste fundo estão "Sandra", a primeira longa-metragem de ficção de Simão Cayatte, que até agora tinha trabalhado no registo de curta-metragem, e o documentário "Amor fati", de Cláudia Varejão.

"A family vacation", do realizador norte-americano Ira Sachs, com rodagem em Portugal e com Isabelle Huppert no elenco, "Liberté", do espanhol Albert Serra, e "Au crépuscule", do lituano Sharunas Bartas, são as três produções de cineastas estrangeiros escolhidas por este apoio. Receberão, cada, 80 mil euros do ICA.

Entre as curtas a apoiar estão "L`agneau de dieu", de David Pinheiro Vicente, e "Elo", animação de Alexandra Ramires.

O fundo de apoio à coprodução cinematográfica entre Portugal e França foi criado em 2014 e renovado em 2017 por mais três anos.