Opart e sindicatos reúnem-se para prolongamento de negociações sobre Acordo de Empresa

AS negociações visam também a assinatura do Acordo de Empresa Transitório, que passam agora a vigorar até 31 de julho de 2020, segundo a mesma fonte.

O Organismo de Produção Artística (Opart), tutela o Teatro Nacional de S. Carlos, a Orquestra Sinfónica Portuguesa e a Companhia Nacional de Bailado.

Em resposta enviada à agência Lusa, o conselho de administração do Opart "congratula-se com o diálogo profícuo que tem vindo a estabelecer com o CENA-STE", Sindicato dos Trabalhadores de Espetáculos, do Audiovisual e dos Músicos, acrescentando que "a necessidade de alargamento do prazo prende-se exclusivamente com o desenvolvimento das negociações e com a necessidade de consolidar devidamente as matérias acordadas".

À margem da reunião, foi dado a conhecer o "relatório preliminar elaborado pelo Laboratório Nacional de Engenharia Civil, na sequência" da queda de uma estrutura, no passado dia 12 de dezembro, no Teatro Camões, durante a apresentação do bailado "Quebra-Nozes", pela Companhia Nacional de Bailado.

No passado dia 12, quinta-feira, a vara onde o cenário estava pendurado caiu e atingiu duas pessoas da equipa técnica do espetáculo, sofrendo ferimentos ligeiros na cabeça e no joelho, disse à Lusa, na ocasião, a assessoria de comunicação da Companhia Nacional de Bailado.

Segundo o Opart o relatório "permite concluir que as medidas implementadas para eliminar o risco de novos acidentes são suficientes, pelo que estão repostas as condições de segurança para os espetáculos de `O Quebra-Nozes` serem retomados já a partir desta noite".

Na terça-feira, a gestora e historiadora de arte Conceição Amaral foi nomeada para presidente do conselho de administração do Opart, inciando funções em janeiro de 2020, como revelou à agência Lusa fonte oficial do gabinete da ministra da Cultura, Graça Fonseca.

A violinista Anne Vitorino d`Almeida e o economista Alexandre Miguel Santos mantêm-se no conselho de administração do Opart.

Conceição Amaral, 53 anos, substitui André Caldas, que tinha entrado como presidente do Opart em junho deste ano, com a nova administração, e saiu em outubro, quando foi designado secretário de Estado da Presidência do Conselho de Ministros.

A nova administração do Opart herdou uma difícil situação com as duas entidades artísticas, que entraram em greve no início de junho, reivindicando uma harmonização salarial, cuja solução estava a ser negociada com André Caldas, aguardada para o início de 2020.