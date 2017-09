Open House Lisboa traça itinerários para pessoas com necessidades especiais

RTP19 Set, 2017, 18:07 / atualizado em 19 Set, 2017, 18:08 | Cultura

Pela primeira vez, vão ser oferecidas neste evento visitas de acessibilidade adequadas às necessidades de públicos específicos, nomeadamente pessoas cegas e com baixa visão, surdas e com deficiência intelectual.



Por exemplo, as visitas guiadas para pessoas cegas e com baixa visão vão recorrer à descrição e experiências táteis, enquanto as visitas para pessoas surdas vão incluir especialistas com interpretação de Língua Gestual Portuguesa (LGP).



“Queremos chegar a todos”, indica o Open House Lisboa, que oferece ainda possibilidade de ir ter com estes participantes ao transporte mais próximo do espaço que vão visitar. O Open House é um evento internacional do qual fazem parte 35 cidades em todo o mundo. Este ano constam cerca de 90 espaços que podem ser visitados num espaço de dois dias.



“Uma espécie de mapa de tesouro da cidade” que faz nascer um autorretrato efémero de Lisboa: é assim que é caracterizado o itinerário do evento, que oferece a possibilidade de mostrar espaços que não estão abertos ao público ou que estão sob ameaça de não resistirem ao impacto das forças de mercado.

Três modalidades



As visitas passam por edifícios como o Museu de Arte, Arquitetura e Tecnologia (MAAT), em Belém, o Teatro Praga, no Cais do Sodré, o Teatro Nacional Maria II, no Bairro Alto, o Reservatório da Patriarcal, no Príncipe Real, o Aqueduto das Águas Livres, em Campo de Ourique, e o Aeroporto Humberto Delgado, no Oriente. Estes são alguns dos mais de 80 espaços que poderá visitar nestes dois dias.



Na maioria dos casos, as visitas acontecem por ordem de chegada e têm três modalidades: a visita livre, ou seja, sem acompanhamento; a visita acompanhada, com uma equipa de voluntários presentes no local; e a visita comentada, em que o autor do próprio projeto de arquitetura ou um especialista convidado realiza a visita.



O evento pretende que os cidadãos fiquem a conhecer melhor a arquitetura da cidade de Lisboa, através da visita a espaços que habitualmente não são observados e da organização de visitas gratuitas que envolvam autores ou especialistas de diferentes áreas.



O Open House incita os participantes a tirarem fotografias aos detalhes que mais lhes despertam a atenção, partilhando nas redes sociais com a hashtag #openhouselisboa.



Os horários e o roteiro das visitas podem ser verificados aqui.