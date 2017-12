Ópera Metropolitana de Nova Iorque suspende maestro James Levine

Lusa04 Dez, 2017, 07:16 | Cultura

Em comunicado, o diretor-geral da `Met` anunciou que James Levine vai sair do cartaz desta época e que um antigo procurador foi chamado para analisar as denúncias feitas contra o maestro.

"Com base nestas novas informações, a `Met` tomou a decisão de atuar a partir de agora, enquanto aguarda os resultados do inquérito", declarou Peter Gelb.

"É uma tragédia para todos cuja vida foi afetada", acrescentou.

O antigo procurador do estado de Nova Iorque Robert J. Cleary foi encarregado pela direção da `Met` de conduzir o inquérito. Cleary foi o responsável da acusação no caso de Ted Kaczynski, conhecido como "Unabomber", que perpetrou vários atentados com pacotes armadilhados e foi condenado a prisão perpétua em 1998.

Em 2016, um relatório policial referia as denúncias de agressões sexuais, mas "James Levine afirmou que eram acusações totalmente falsas", indicou o comunicado.

A alegada vítima, que mantém o anonimato, disse à polícia de Illinois que os factos teriam começado em 1985, quando tinha 15 anos e o maestro 41, e continuado até 1993, de acordo com os jornais New York Post e The New York Times.

No final da época 2015-16, Levine reformou-se após uma carreira de 40 anos na `Met`, onde começou em 1971, dirigindo mais de 2.500 apresentações de quase 85 óperas diferentes. O maestro exercia ainda o cargo de diretor musical honorário da `Met`.

Desde que foi divulgado o caso do produtor de Hollywood Harvey Weinstein, em outubro, vários escândalos relacionados com acusações de assédio, agressão sexual e até mesmo de violação foram denunciados em diversos países.