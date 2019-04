Ópera "Parsifal", de Richard Wagner, estreia-se no Porto em versão de concerto

Lusa06 Abr, 2019, 12:08 | Cultura

O tenor Erin Caves protagoniza "Parsifal", cujo elenco inclui ainda os cantores líricos Ante Jerkunica, Michael Kraus e Sónia Alcobaça, acompanhados pelo Coro do Teatro Nacional de S. Carlos e a Orquestra Sinfónica Portuguesa.

Depois do Porto, "Parsifal", em versão de concerto, sobe à cena em Lisboa, no Teatro Nacional de S. Carlos (TNSC), no dia 15 deste mês.

Segundo comunicado do TNSC, nestas duas récitas "são apresentados o prelúdio e as intervenções corais da cena do Graal (cena 2) do I ato e o III ato completo, que decorre numa Sexta-feira da Paixão".

O norte-americano Erin Caves regressa a Portugal, depois de ter interpretado Tristão, na ópera "Tristão e Isolda", também de Wagner, em 2017, no TNSC.

Outro regresso é o do maestro inglês Graeme Jenkins, que dirigiu as óperas "Peter Grimes", de Benjamin Britten, na temporada de 2916/17 do TNSC, e, nesta temporada, "Alceste", de Gluck, que foi protagonizada por Ana Quintans.

O drama musical em três atos, de Richard Wagner foi estreado em Bayreuth, na Alemanha, no teatro de ópera do compositor (Festspielhaus), em julho de 1882.

O compsoitor alemão morreu no ano seguinte, aos 69 anos, em Veneza.

Em Portugal, a estreia teve lugar no TNSC, em janeiro de 1921, "com uma receção muito positiva do público e da crítica".

Uma nota do TNSC, esclarece que "a ideia para a composição de `Parsifal` remete para um período em que tivera contacto com o poema épico medieval `Parzival`, da autoria do cavaleiro e poeta alemão Wolfram von Eschenbach (1170-1220)".

"A o´pera, que narra a demanda do Santo Graal por Parsifal, um dos cavaleiros do mi´tico rei Artur, é referida por Wagner como uma `representação teatral sacro-festiva`", e tem sido "alvo de diversas leituras que sublinham a centralidade da temática cristã".