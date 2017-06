Ópera "Soror Mariana Alcoforado" que inclui cante alentejano estreia-se hoje

Lusa 17 Jun, 2017, 08:06 | Cultura

A ópera "Soror Mariana Alcoforado", sob a direção musical do maestro Brian MacKay, é protagonizada pela soprano Natasa Sibalic, e conta com a participação do cantador Pedro Calado, "sendo certamente a primeira vez que uma ópera inclui cante alentejano", disse à agência Lusa o violinista Luís Pacheco Cunha, do Quarteto Lopes-Graça, que faz parte do ensemble de dez músicos que acompanha a ópera, que volta à cena no domingo.

"Soror Mariana Alcoforado" conta com um coro de trinta vozes, que se desdobra em diferentes personagens coletivas - as noviças, os camponeses -, adiantou à Lusa o violinista.

A ópera tem libreto de Helena Nóbrega e é baseada n`"As Cartas de Uma Freira Portuguesa -- história de uma freira que se apaixonou por um oficial francês, Noël Bouton, Marquês de Chamilly", publicadas em 1669, e que supostamente revelam um enleio amoroso, durante as Guerras da Restauração (1640-1668), entre uma freira do Convento de N. S. da Conceição, em Beja, e um militar francês.

Segundo comunicado da Câmara de Almada, a apresentação da ópera insere-se num "programa participativo, construído segundo um formato de residência artística, durante os primeiros seis meses de 2017, no Convento dos Capuchos, com o objetivo de apresentar um espetáculo original e em estreia absoluta nos espaços" do monumento.

"Além dos profissionais, participam pessoas sem qualquer experiência artística que, depois de um intenso trabalho de seis meses, fazem parte do elenco de uma ópera, um projeto que conta com a participação de alunos e professores de escolas de Almada na criação de adereços, cenários e figurinos, na gestão de públicos, no apoio às tarefas de direção de cena, na conceção de uma exposição, na edição de um vídeo sobre o `making of`, e na criação de um documentário sobre a construção desta ópera", afirma a edilidade almadense.