Operália. Tenor português Luís Gomes vence dois prémios

RTP02 Set, 2018, 21:46 / atualizado em 02 Set, 2018, 22:15 | Cultura

O Concurso Mundial de Ópera Operalia já vai na 26ª edição e realizou-se este ano pela primeira vez em Portugal, mais concretamente no Teatro Nacional de São Carlos. O concurso partiu da iniciativa do tenor e maestro espanhol Plácido Domingo, atual diretor-geral da Ópera de Los Angeles.







Emily D'Angelo, representante do Canadá/Itália, e o bielorrusso Pavel Petrov são os vencedores do prémio do Operalia 2018. D'Angelo venceu ainda o prémio do público para melhor voz feminina, o prémio zarzuela e o prémio Birgit Nilsson.



O tenor português Luís Gomes estudou no Conservatório Nacional de Lisboa, na Escola Superior de Música de Lisboa e na Guildhall School of Music and Drama em Londres, onde se licenciou em Canto e fez mestrado em Ópera.



Passou pela Royal Opera House e, em junho, estreou-se no palco do Teatro Nacional de São Carlos, em "La Traviata", com um papel que vai voltar a interpretar em outubro no Coliseu do Porto.



Além de Luís Gomes, na final de Ópera estavam qualificados Migran Agadzhanyan (Rússia), Rihab Chaieb (Canadá), Emily D`Angelo (Canadá/Itália), Samantha Hankey (EUA), Johannes Kammler (Alemanha), Long Long (China), Pavel Petrov (Bielorússia), Sean Michael Plumb (EUA), Simon Shibambu (África do Sul), Marina Viotti (Suíça/França) e Arseny Yakovlev (Rússia).



Na final de Zarzuela estiveram Emily D'Angelo, Luís Gomes, Pavel Petrov, Josy Santos (Brasil) e Vanessa Vasquez (Colômbia/EUA).



O júri do concurso integrou sobretudo diretores-gerais de teatros de ópera internacionais, entre os quais Patrick Dickie (diretor artístico do S. Carlos), Anthony Freud (da Ópera Lírica de Chicago), Joan Marabosch (do Teatro Real de Madrid) e a soprano Marta Domingo, mulher de Plácido Domingo.



A primeira edição do Operalia realizou-se em 1993, em Paris, tendo já acontecido em cidades como Tóquio, Hamburgo, Budapeste, Milão, Moscovo, Pequim, Verona, Los Angeles, Cidade do México, Londres, Madrid e Guadalajara.





(com Lusa)