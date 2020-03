Orçamento participativo de Coimbra quer projetos para Capital Europeia da Cultura

Ao definir como tema do OP 2020 "Coimbra 2027: candidatura a Capital Europeia da Cultura", sob o lema "Correntes de mudança", a autarquia pretende "utilizar este instrumento de participação pública" como meio para envolver "ativamente a comunidade no processo da candidatura", disse hoje o presidente da Câmara de Coimbra, Manuel Machado.

Pretende-se que este seja mais um contributo para que "a candidatura de Coimbra seja ganhadora e inclusiva, agregadora" de "toda a cidade e de todos os conimbricenses", sublinhou o autarca socialista, esperando que "sejam muitos e bons" os projetos concorrentes ao OP para "beneficiarem a cidade e, sobretudo, a cidadania".

Manuel Machado falava, hoje, numa conferência de imprensa para apresentação do OP, num edifício da Baixa história da cidade, junto ao Arco de Almedina, onde outrora funcionou o extinto Banco e Pinto & Sotto Mayor, que agora é propriedade do município e no qual vai ser instalada, provisoriamente, a coleção de arte do extinto BPN (Banco Português de Negócios) e "onde se criará um novo polo de arte contemporânea portuguesa".

A coleção de arte do ex-BPN, que futuramente será exposta nas antigas instalações em Coimbra da Manutenção Militar (que entretanto transitaram para o município), é composta por perto de duas centenas de obras -- de onde saiu a polémica Coleção Miró, que estava para ser vendida no estrangeiro, mas acabou por ficar em Portugal -- integra trabalhos de artistas como Paula Rego, Amadeo de Souza-Cardoso, Mário Cesariny, Rui Chafes, Eduardo Batarda e António Dacosta.

João Pedro Vale, Pedro Calapez, Carlos Calvet, Vasco Araújo, Joaquim Rodrigo, Ana Vidigal, Eduardo Nery, João Penalva, Fernando Calhau, João Vieira, Nadir Afonso, Eduardo Batarda, António Sena, José Pedro Croft, Nikias Skapinakis, João Penalva, Pedro Casqueiro, Jorge Martins e Carlos Calvet também estão representados neste acervo.

Questionado pela agência Lusa, o presidente da Câmara admitiu que a coleção de arte do ex-BPN possa vir a ser visitável, em Coimbra, naquele espaço, a partir do final da primavera.

"A candidatura de Coimbra [a Capital Europeia da Cultura em 2027] deve mobilizar todos [os cidadãos do município] porque é muito importante para a cidade e para a região", sustentou, por seu lado, durante a mesma sessão, a vereadora Regina Bento, fazendo votos para que, este ano, os projetos concorrentes ao OP ultrapassem, em quantidade e qualidade, as propostas de 2019, que, de resto, "foram muito interessantes".

As propostas concorrentes ao OP de 2020 devem "evidenciar claramente a dimensão europeia" de Coimbra, sublinhou a vereadora responsável pelo pelouro da cultura, Carina Gomes, recordando que, para além deste aspeto, a avaliação das ideias concorrentes tem também como critério essencial "a capacidade de envolvimento das pessoas " no respetivo projeto.

Para o coordenador do grupo de trabalho da candidatura de Coimbra a Capital Europeia da Cultura em 2027, Luís de Matos, "é muito importante" o facto de o OP deste ano ser dedicado a este projeto, pois "desde o início que se percebeu que é muito importante que este processo seja mobilizador e participado".

Os objetivos do OP de 2020 passam, assim, por "propostas capazes de gerar novos públicos, revitalizar espaços do concelho, suscitar e aumentar o conhecimento da cidade e a circulação de informação, contribuir para a autoestima e o bem-estar dos seus habitantes, mas revelando sempre a dimensão europeia de Coimbra".

Com um orçamento de meio milhão de euros, divididos equitativamente pelas categorias de Coimbra Participa (para maiores de 30 anos) e Coimbra Jovem Participa (para cidadãos com idades compreendidas entre os 14 e os 30 anos), o OP de Coimbra abrange todo o concelho, isto é, destina-se a qualquer área territorial do município.

As propostas apresentadas devem também ter em consideração "a sustentabilidade ambiental, procurando incluir ações que as permitam tornar-se mais sustentáveis e amigas do ambiente", destacou a vereadora Regina Bento, recordando que os projetos concorrentes devem ser apresentados até 15 de abril, decorrendo a votação (pelos munícipes) entre 02 de junho e 02 de julho, sendo apresentados os vencedores no Dia da Cidade (04 de julho, feriado municipal).

O regulamento e outras informações sobre o OP 2020 estão disponíveis na página da Câmara Municipal de Coimbra na internet.