Ordem dos Arquitectos homenageia Helena Roseta no Dia Nacional do Arquiteto

Helena Roseta, socialista, deputada da Assembleia da República, vereadora na Câmara de Lisboa e presidente da Assembleia Municipal, é este ano a homenageada no Dia Nacional dos Arquitectos. A homenagem, que parte da Ordem dos Arquitectos (OA), distingue “um intenso percurso (…) em movimentos cívicos, causas sociais e atividade política”.

Em anos anteriores, foram distinguidos Manuel Tainha (2010), Bartolomeu Costa Cabral (2011), Francisco Silva Dias (2012), Alcino Soutinho (2013), Raul Hestnes Ferreira (2014), Eduardo Souto Moura (2015), Gonçalo Byrne (2016), Nuno Portas (2017) e Álvaro Siza Vieira (2018). Em 2019, a Ordem optou por uma homenagem coletiva aos arquitectos com mais de 50 anos de vida associativa. Devido à pandemia, a iniciativa não se realizou em 2020 e 2021.





Helena Roseta surge assim nesta lista como a primeira mulher a merecer esta distinção da AO no Dia Nacional dos Arquitectos.

Para tal contribuiu, sublinha o Conselho Diretivo Nacional da AO, o “papel determinante [de Helena Roseta] em diversos contextos históricos e políticos [onde] foi sempre a voz da arquitetura no plano social e urbano, cruzando como poucos, essa demanda com as exigências de uma vida política ativa”.



Gonçalo Byrne, presidente da Ordem, aponta ainda o “timbre infatigável e generoso, a premissa de traçar a difícil intersecção entre a política e a arquitetura, assumindo frontalmente a sua condição de mulher, desde o início, e com isso fazendo também a diferença”.



A homenagem está marcada para a próxima terça-feira, 12 de julho, em Lisboa, no auditório Nuno Teotónio Pereira, na Sede Nacional da Ordem dos Arquitectos.





Em representação do Governo estará a ministra-Adjunta e dos Assuntos Parlamentares, Ana Catarina Mendes, estando ainda prevista a leitura de uma mensagem do primeiro-ministro, António Costa.





Mais conhecida pelo seu percurso político, Helena Roseta já foi vereadora na Câmara de Lisboa pelo PSD (1976-1978), pelo movimento Cidadãos por Lisboa (2007-2009) e pelo PS (2009-2013). Conta ainda com um mandato como presidente da Câmara de Cascais entre 1983 e 1986.





Na Assembleia da República, ocupou o lugar de deputada pelo PS, PSD e pela AD. Foi ainda presidente da Ordem dos Arquitectos entre 2001 e 2007.