Orfeon Académico apresenta em Coimbra uma viagem musical entre Portugal e Brasil

Lusa01 Mar, 2019, 16:06 | Cultura

No concerto, o histórico coro com 138 anos de atividade vai interpretar temas de autores portugueses como Amália Rodrigues, Zeca Afonso, Xutos e Pontapés, Adriano Correia de Oliveira ou Carlos Paião.

Do Brasil, serão apresentadas canções de Tom Jobim, Chico Buarque e Vinícius de Moraes.

O concerto, inserido na Semana Cultural da Universidade de Coimbra, vai contar com o acompanhamento do pianista Nuno Alexandrino e, em três peças de fado, com acompanhamento de guitarra portuguesa e clássica de membros do grupo Antigos Orfeonistas da Universidade de Coimbra, disse à agência Lusa o presidente do Orfeon, Francisco Brás.

Ao todo, serão interpretadas 15 músicas pelos cerca de 30 elementos do coro, num concerto dirigido pelo maestro Artur Pinho Maria, que rege o Orfeon desde 2008, informou.

Para o concerto, o Orfeon optou por pegar em músicas populares e conhecidas dos dois lados do Atlântico, sem esquecer artistas recorrentes do seu repertório, como é o caso de Zeca Afonso e Adriano Correia de Oliveira, músicos que passaram pelo coro, salientou.

"O Orfeon Académico de Coimbra propõe-se trilhar os caminhos da língua portuguesa espalhados pelo mundo e espelhar, através da música, a simbiose entre a cultura musical portuguesa e brasileira que marcaram as últimas décadas, interpretando, num concerto único, peças-chave de vários artistas de renome de ambos os países", refere o coro, no texto de apresentação do espetáculo.

O concerto no Teatro Académico de Gil Vicente (TAGV) decorre na quarta-feira, às 21:30, com o preço do bilhete a variar entre os cinco e os oito euros.