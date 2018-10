Orquestra Metropolitana cria a Formiga Rabiga e ciclo de concertos para os mais novos

Lusa03 Out, 2018, 14:46 | Cultura

"Histórias da Formiga Rabiga" é o mote de um concerto que visa "estimular as crianças" para escutar a orquestra a interpretar composições eruditas, explicou à agência Lusa o maestro Pedro Amaral, diretor artístico da OML.

A Formiga Rabiga estreia-se com "Pedro e o Lobo", de Sergei Prokofieff (1891-1953), com o intuito de as crianças conhecerem melhor os diferentes instrumentos musicais, numa interpretação pela Orquestra Clássica da Metropolitana, sob a direção Reinaldo Guerreiro.

Pedro Amaral referiu ainda que este projeto foi pensado para dar resposta "a uma procura crescente por parte de pais com filhos pequenos".

Em comunicado, a OML apresenta a Formiga Rabiga da seguinte forma: "Tem o corpo coberto por uma carapaça que não é preta, como a das suas companheiras, mas castanha, de um tom terroso, que refulge ao sol em reflexos dourados, e, depois, tem tendência para se distrair das tarefas coletivas, abandonando o formigueiro a que pertencia, e perdendo-se entre as ervas, entregando-se aos seus pensamentos". "Uma vez foram dar com ela a cantarolar".

"Às vezes, mais parecia uma cigarra ociosa do que uma formiga trabalhadeira", atesta a Metropolitana.

"A Formiga Rabiga, essa é que é verdade, gostava mais de ouvir histórias do que de trabalhar. E acompanhava-as com música, que lhe encantava os ouvidos e turvava o entendimento, e algumas das histórias que eram mais do gosto da Formiga Rabiga poderão ser ouvidas no Teatro Thalia, de outubro a junho, no primeiro domingo de cada mês", remata a OML.

À história de "Pedro e o Lobo", seguir-se-á as "Fábulas de La Fontaine", no dia 04 de novembro, pela Orquestra Juvenil Metropolitana (OJM), "E Como era no Tempo de Mozart?", no dia 02 de dezembro, pelos solistas da OML, sempre às 11:00, no Teatro Thalia, às Laranjeiras, em Lisboa.

O calendário do próximo a Formiga Rabiga conta o "Feiticeiro de Oz", no dia 03 de fevereiro, com a OJM, "O Carnaval dos Animais", no dia 03 de março, com os solistas da OML, os "Bichos", de Miguel Torga, no dia 07 de abril, com a Orquestra de Sopros da Metropolitana, e "O Pequeno Príncipe", no dia 05 de maio, com a OJM, sempre no Thalia, às 11:00.

O ciclo "Histórias da Formiga Rabiga" encerra no dia 02 junho de 2019 com "A Flauta e o Pintassilgo", com os solistas da Metropolitana.