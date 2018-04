Os "melhores" filmes documentários portugueses projetados em Madrid

Lusa25 Abr, 2018, 15:04 | Cultura

No programa estão os documentários "mais significativos" das últimas duas décadas, segundo os organizadores da mostra, que consideram este tipo de filmes produzidos em Portugal como "dos mais vibrantes do panorama global".

"Este ciclo não é exaustivo, mas é uma seleção que nos parece ser representativa", explicou a responsável pela programação da mostra, Jara Fernández, na apresentação do "Doc português: fugas e variações".

Para comemorar o 44.º aniversário do "25 de Abril", o Matadero projeta hoje o "clássico do cinema militante" do realizador Rui Simão, "Bom povo português", de 1981, que descreve a situação social e política em Portugal entre o 25 de abril de 1974 e o 25 de novembro de 1975.

A programação também inclui filmes como Tarrafal (2017) de Pedro Neves, Ruinas (2009) de Manuel Mozos ou "A última vez que vi Macau" (2012) de Rui Guerra da Mata e João Pedro Rodrigues, para só citar alguns.

O ciclo termina a 27 de junho próximo com a projeção do filme "A toca do lobo" (2015) de Catarina Mourão.

A Cinemateca do Matadero "é um espaço de Madrid que tem cada vez mais público e um local excelente para dar a conhecer o cinema documental português atual", disse Pedro Berhan da Costa, conselheiro para os Assuntos Culturais da embaixada de Portugal em Madrid, que colabora com a iniciativa.

O Matadero Madrid é o antigo matadouro e centro municipal de abate de gado da capital espanhola que se transformou num grande espaço cultural a partir de 2007.