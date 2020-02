"Os Miseráveis" é um filme sobre os subúrbios de Paris e as relações entre polícia e habitantes

Não confundir com a obra-prima da literatura, o filme ''Os Miseráveis'' não retrata a cidade de Paris no século dezanove, mas mostra a atualidade na periferia da capital de França. Regista a tensão permanente que existe entre polícias e habitantes de bairros considerados problemáticos.



O filme francês foi um dos nomeados para o Óscar de melhor longa-metragem internacional e venceu o prémio do júri no Festival de Cannes.



No Rendez-Vous do cinema francês, os atores Alexis Manenti, Damien Bonnard e Djebril Zonga explicaram à jornalista Margarida Vaz como foi participar num filme com um enredo que não podia ser mais atual, com retratos de discriminação racial e elevada criminalidade.



Como curiosidade, o ator e modelo Djebril Zonga foi jogador de futebol numa equipa da cidade do Porto.