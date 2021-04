Óscares de Melhor Argumento original e adaptado abrem 93.ª edição dos prémios da Academia

"Judas and the black Messiah", "Minari", "Sound od Metal" e "Os 7 de Chicago" eram os restantes candidatos a Melhor Argumento Original.

O Óscar de Melhor Argumento Adaptado foi para Chriostopher Hampton e Florian Zeller, por "The Father".

"Borat Subsequent Moviefilm", "Nomadland", "One night in Miami" e "O Tigre Branco" eram os restantes candidatos.

Esta é a 93.ª edição dos Óscares, que já deveria ter acontecido no final de fevereiro, mas acabou `empurrada` para abril, por causa da covid-19.

A cerimónia decorre no tradicional Dolby Theatre, com audiência, mas também no edifício da estação de comboios Union Station, em Los Angeles, e noutros "locais internacionais via satélite". Realiza-se na noite de domingo, na Califórnia, madrugada de segunda-feira, em Portugal.