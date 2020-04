Óscares deste ano aceitam filmes transmitidos "online"

O Conselho de Governadores da Academia, que inclui representantes de 17 ramos artísticos ligados ao cinema e ainda membros honorários e associados, aprovou as regras e regulamentos de campanha para a 93.ª cerimónia de atribuição dos prémios do cinema, no contexto da atual pandemia de covid-19.





Até aqui, só os filmes exibidos nas salas de cinema comerciais durante pelo menos sete dias consecutivos e com pelo menos três sessões diárias podiam candidatar-se aos mais prestigiados galardões de cinema, que costumam ser entregues em fevereiro.



Acontece que essas mesmas salas de cinema estão fechadas desde 16 de março, após as restrições que impuseram o confinamento social em todo o mundo, para conter a propagação do novo coronavírus.A Academia de Artes e Ciências Cinematográficas, composta por quase dez mil membros, na maioria nos Estados Unidos, mas com representação em todo o mundo, realça que esta exceção é apenas válida para os Óscares deste ano e que, após a reabertura das salas de cinema, decidirá a data a partir da qual esta exceção já não se aplicará.", justificou a Academia.Numa manifestação de apoio a todos os que trabalham na indústria nestes "tempos de incerteza",".Assim,O Conselho de Governadores decidiu igualmente que a mistura de som e a edição de som serão diluídas numa só categoria de som, para destacar "o trabalho de equipa".