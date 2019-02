Óscares distinguem europeia e afro-americana pela primeira vez em categorias técnicas

Lusa25 Fev, 2019, 07:32 | Cultura

Hannah Beachler foi a primeira afro-americana a vencer o Óscar para Melhor Direção de Arte (Cenografia), com o filme "Black Panther", em conjunto com Jay Hart.

A vencedora, que fez um discurso muito emotivo ao receber o prémio da Academia, disse nas entrevistas de bastidores que caiu de joelhos e chorou, no dia em que viu o primeiro cenário montado.

"Não deixem que ninguém vos diga que não conseguem fazer este trabalho", afirmou Beachler, que disse estar deslumbrada pela estatueta e pelo facto de esta ser "super amarela".

Pelo filme "Bohemian Rhapsody", Nina Hartsone foi a primeira mulher europeia a ser nomeada e a vencer o Óscar de Melhor Montagem de Som, prémio que partilhou com John Warhurst.

"A indústria cinematográfica é difícil, é preciso trabalhar muito para perseverar", disse a britânica, no encontro com jornalistas. "É preciso colaborar e tentar aprender o máximo que for possível para subir na carreira", elaborou.

"BlacKkKlansman - O infiltrado", de Spike Lee - que fez um apelo ao voto, "a fazer o que está certo" ("Do the right thing"), nas eleições nos Estados Unidos - distinguido pelo melhor argumento adaptado, e "Green Book - Um guia para a vida", premiado pelo melhor argumento original, foram outros distinguidos nesta edição dos Óscares.

Regina King, melhor atriz secundária por "Se esta rua falasse", "Roma", melhor fotografia e melhor filme estrangeiro, "Free Solo", melhor documentário, "Homem-Aranha: No Universo Aranha", melhor filme de animação, e "Bao", melhor curta-metragem de animação, estão entre os 14 óscares já entregues.

"Black Panther", vencedor de melhor cenografia e melhor guarda-roupa, "Bohemian Rhapsody", premiado pela montagem, montagem de som e mistura de som, "Vice", vencedor da melhor caracterização, e "O primeiro homem na Lua", pelos melhores efeitos visuais, são os restantes filmes já distinguidos, em Los Angeles.

Esta é a 91.ª edição dos Óscares, a primeira em 30 anos sem um anfitrião oficial por decisão da Academia, mas com dezenas de convidados que subirão ao palco da cerimónia, que se prolonga pela madrugada de hoje em Portugal.

Os filmes "Roma", de Alfonso Cuaron, e "A favorita", de Yorgos Lanthimos, partiram para a cerimónia a liderarem as nomeações - dez -, entre as quais as de melhor filme e melhor realização.

A cerimónia acontece em Los Angeles, Califórnia, com transmissão em direto para 225 países.