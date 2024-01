Desde muito jovem que João Bento se sentiu inspirado pelo mundo do som. É artista sonoro e visual. Compõe para dança, performances, instalações, teatro e cinema.

Criou um calendário sonoro onde gravou sons diariamente e desenhou ainda para diferentes artistas, com trabalhos apresentados em várias partes do mundo.



"Entre Sons e Silêncios", é uma reportagem para ver hoje no programa "Outras Histórias", na RTP1, logo a seguir ao Telejornal.